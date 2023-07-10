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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة فى شبين القناطر بالقليوبية

جثة طفلة
جثة طفلة

لقى طفل مصرعه عمره 5 سنوات صدمته سيارة فى إحدى قرى شبين القناطر فى محافظة القليوبية وتم نقل الجثة الى مستشفى شبين القناطر العام.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد منتصر مأمور مركز شرطة شبين القناطر يفيد بورود بلاغ من الأهالى بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفى .

وانتقل على الفور المقدم حسام الحسينى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، والنقيب محمد مجدى معاون المباحث،وتبين أنه أثناء سير سيارة فى أحدى شوارع قرية المريج صدمت طفلا عمره 5 سنوات، ما أدى إلى مصرعه فى الحال، وتم نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه فارق الحياة.

وتم التحفظ على الجثة فى مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق، فأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة وأسرة الطفل .

اللواء نبيل سليم شرطة شبين القناطر قرى شبين القناطر مأمور مركز شرطة شبين القناطر محافظة القليوبية مركز شرطة شبين القناطر مصرع طفل

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