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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يفاجئ العاملين بأقسام مستشفى الرمد لمتابعة سير العمل (صور)

جانب من الجولة
جانب من الجولة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خلال جولة ميدانية مفاجئة اليوم الإثنين، أقسام مستشفى الرمد بحي شرق للوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والاطمئنان على الوضع الصحي للمرضى بأقسام الاستقبال والعيادات المختلفة والتى تشهد اقبالا كبيرا من المواطنين.


تأتي هذه الجولة في إطار متابعته الدورية والميدانية للمستشفيات تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بتكثيف المرور والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بصفة دورية للتأكد من انتظام المنظومة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.


رافقه خلال التفقد الدكتور محمد عرفة مدير مستشفى الرمد والدكتورة رشا وجيه والدكتورة كريستين تاوضروس نائبا مدير المستشفى.


حيث فاجأ المحافظ، العاملين بعيادات مستشفى الرمد للعيون والتقى بعض المرضى والمواطنين المترددين على العيادات، والتى تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين واطمأن على جودة الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما تابع سير العمل بمختلف الاقسام واستمع إلى بعض طلبات المواطنين، موجها بسرعة الاستجابة لها واطمأن على انتظام العمل ومدى جودة الخدمات المقدمة للمرضى ثم اطمأن على سير العمل باقسام العمليات الصغرى والوسطى والكبرى والتى تستقبل المرضى من مختلف قرى ومراكز المحافظة وتقدم خدماتها للجميع وبخاصة العلاج على نفقة الدولة واطمأن على صحة المرضى ومدى رضاهم عن الخدمات الصحية المقدمة لها.


كما تابع المحافظ، فعاليات حملة "100 يوم صحة" بمقر مستشفى الرمد والتى تقدم خدماتها بالمجان للمواطنين والمترددين على المستشفى من خلال تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 11 مبادرة رئاسية فى قطاع الصحة.


ووجه محافظ أسيوط خلال لقائه مدير مستشفى الرمد، ونائبتيه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بأقسام المستشفى ولقاء المترددين عليها والمرضى بصفة مستمرة، للاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة لهم ومدى رضاهم عنها ودراسة الاحتياجات بصفة مستمرة، وحسن استقبال ومعاملة المرضى، واستغلال الإمكانات المتاحة من أجهزة طبية حديثة وإمكانات طبية وبشرية.

 

ولفت إلى متابعته المستمرة والمفاجئة لسير العمل بجميع المستشفيات والوحدات الصحية للتأكد من توافر جميع الخدما الصحية للمرضى وانتظام العمل بها، مشددًا على ضرورة تكاتف كل الجهود لخدمة المرضى على أكمل وجه، لافتًا إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة لدعم وتطوير القطاع الصحي، معلنًا دعمه الكامل لهذا القطاع الهام والنهوض بمستشفى وعيادات الرمد بالمحافظة وتواصله المباشر مع نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى بأسيوط لزيادة الدعم والتعاون بين أقسام الرمد بمستشفى جامعة الأزهر ومستشفى الرمد والاستفادة من الخبرات العلمية بجامعة الأزهر.

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الإمكانات المتاحة التنمية المحلية الخدمات المقدمة للمواطنين العلاج على نفقة الدولة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المقدمة للمواطنين المنشآت الصحية بصفة مستمرة تقديم الخدمات الطبية جودة الخدمات المقدمة

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