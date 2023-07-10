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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد ضغوط لمواصلة الهجوم المضاد.. باحث أوكرانى: كييف لا تنفذ أوامر خارجية

جريدة الدستور

علّق ميكولا باستون، أكاديمي وباحث سياسي أوكراني، على ضغط الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية على أوكرانيا لمواصلة شن الهجوم المضاد ضد روسيا، وقال: "أوكرانيا لا تنفذ أوامر من أي طرف خارجي".

وقال باستون، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن أوكرانيا تدافع عن أراضيها وشعبها، مشيرا إلى أنه منذ عام عندما عثروا على المقابر الجماعية والتعذيب أدركت أوكرانيا أنها أمام إبادة جماعية من قبل روسيا وإزالة الشعب الأوكراني.

وأشار إلى أن أوكرانيا تريد البقاء على قيد الحياة، من أجل ذلك تواصل القتال ضد العدوان الروسي على أراضيها.

وأكد، في وقت سابق، أن أوكرانيا تشهد استمرار الهجوم الأوكراني في مناطق مختلفة، وأحيانًا تحاول روسيا القيام بالعمليات الهجومية المضادة، ولكن بشكل عام يمكن القول إن الجيش الأوكراني يتقدم وروسيا تتراجع.

الدول الغربية الولايات المتحدة الامريكية أوكرانيا روسيا العدوان الروسي

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