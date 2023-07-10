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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس شاب أصاب كلبا بطلقة من بندقية صيد فى السلام

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة بالقاهرة، بحبس المتهم لقيامه بضرب كلب بطلقة من بندقية صيد في منطقة السلام، لمدة 4 أيام على ذمة القضية، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، قد كشفت ملابسات تداول منشور عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مدعومًا بمقطع فيديو يتضمن تعدي أحد الأشخاص على كلب بالطريق وإصابته بطلقة من بندقية صيد رش، بمنطقة الحرفيين بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عامل بجراج مقيم بدائرة القسم، وعثر بحوزته على بندقية صيد "رش" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تم نقل الكلب المصاب لأحد المستشفيات البيطرية لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

النيابة العامة ضرب كلب منطقة السلام

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