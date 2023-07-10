مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط.. كيف تستعد العلمين الجديدة؟

كشفت نورهان عجيزة مراسلة القاهرة الإخبارية، عن آخر استعدادات استقبال مدينة العلمين الجديدة أكبر مهرجان ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقالت مراسلة القناة، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لتحضير مهرجان العلمين الجديدة، حيث إن مصر على موعد مع أكبر مهرجان ترفيهي بالشرق الأوسط والمنطقة العربية، موضحة أنه يوجد العديد من الاستعدادات على الشواطئ وساحات مخصصة، تحضيرا للحفلات الغنائية.

وأضافت مراسلة القناة، من المقرر أن يبدأ الحجز لتذاكر الحفلات المقامة في فعاليات المهرجان لاستقبال الزوار واستقبال أكثر من مليون زائر من أنحاء الوطن العربي، كما يترقب عشاق الترفيه والمغامرات المهرجان، لافتة إلى أنه يتضمن أكثر من 12 نشاطًا متنوعًا بين مجالات الرياضة والفنون والترفيه في صبغة عالمية تجذب أنظار المتابعين في كل مكان بالعالم.

وأكدت أنه يوجد أيضا الكثير من الرياضات المتوقع أن تجذب الكثير من الحضور، وبطولة لكرة القدم الشاطئية والجودو والتجديف وسباق السيارات وغيرها، ومن المقرر أن يحدث على هامش المهرجان عرض أزياء عالمي بحضور أكثر من 10 مصممي أزياء من جميع أنحاء الوطن العربي.

وتقام مدينة العلمين على مساحة تزيد على 50 ألف فدان باستثمارات تتخطى 40 مليار جنيه، بهدف استعياب أكثر من 4 ملايين مواطن.

ويشتمل مهرجان العلمين الجديدة، على 12 نشاطًا وفعالية فى مجالات الترفيه والفن والرياضة، ويشتمل كل منها على مجموعة من الفعاليات والمنافسات، التى ستُقام بشكل عالمى على أرض العلمين الجديدة، أحد أهم المدن الذكية الجديدة، التى أصبحت محط أنظار الزوار من مختلف دول العالم.