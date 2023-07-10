أبلغ إدارة الزمالك برغبته فى العودة ولم تتحرك.. كواليس انتقال إمام عاشور للأهلى

كشف مصدر مقرب من إمام عاشور، لاعب وسط فريق ميتلاند الدنماركي، عن كواليس انضمامه إلى صفوف نادي الأهلي في الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن إمام عاشور غاضب بشدة من الانتقادات التي يتعرض لها من جانب جماهير الزمالك والهجوم عليه، مشيرًا إلى أن هناك كواليس عديدة لا يعرفها كثيرون.

وأوضح أن إمام عاشور منذ فترة أبلغ إدارة الزمالك برغبته في العودة للفريق في الموسم المقبل وأنه لا يريد الاستمرار مع ميتلاند وطلب منهم حسم الصفقة مع النادي الدنماركي إذا ما أرادوا عودته للفريق.

وتابع: "لم يتحرك مسئولو الزمالك خطوة واحدة لحسم الصفقة، وهو ما دفعه في النهاية للبحث عن تأمين مستقبله وتحرك للتوقيع إلى الأهلي".

وأشار المصدر إلى أن اللاعب مستاء من هجوم إدارة الزمالك عليه وعدم كشف الحقيقة أمام الجمهور وتوضيح الصورة بالكامل، موضحًا أن المشكلة من الأساس كانت لدى إدارة الزمالك.