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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بدء حفل أداء اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة

المستشار عادل عزب
المستشار عادل عزب

وصل منذ قليل المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إلى قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة ، قبل أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد.

وبدأ حفل أداء اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتشغيل موسيقي السلام الجمهوري بعد وصول المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، الي قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، وامتثل الأهالي داخل الخيم المخصصة لتنظيم الحفل انتظاراً لآداء ذويهم اليمين داخل القصر أمام رئيس المجلس.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة ، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة ، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية وبذلك تم تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.

مندوب مساعد مجلس الدولة رئيس مجلس الدولة

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