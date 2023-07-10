بمشاركة 1900 طالب.. "الطاقة الذرية": إطلاق أكبر تدريب صيفي على الاستخدامات السليمة

كشف الدكتور هداية أحمد كامل، نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية، عن أكبر تدريب صيفي على استخدامات "الطاقة الذرية"، وأوضح إنه تم البدء منذ شهر ديسمبر قبل الإعلان عن عقد مجموعة من الاجتماعات لترتيب التدريب الصيفي لهذا العام.

وأضاف "كامل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز"، أن التدريب الصيفي يحتوي على أكبر عدد من الطلاب، يقدر بـ 1900 طالب، والذى سيبدأ من 17 يوليو وينتهي في 14 سبتمبر على أربعة فترات تدريبية، كل فترة ستكون 10 أيام للطلاب.

تدريب طلاب الجامعات على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن التدريب الصيفي أهميته للطلاب الذين لم يتخرجوا خاصة طلاب الفرقة الثانية والثالثة من كليات الهندسة والعلوم والزراعة والطب والصيدلة، مضيفاً أن التدريب الصيفي هو أحد متطلبات التخرج للطالب وبالتالي لابد أن يؤدي هذا التدريب.