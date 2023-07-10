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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أشرف رشاد: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أول محاولة لمواجهة الفكر المتطرف بالقرى

المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد

أكد المهندس أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، قائلا:  نفخر بأن مجلس النواب هو من تقدم به من خلال النائب طارق رضوان، موجها الشكر للحكومة على دورها وتعاونها فى مناقشته.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من  النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 
 

وأضاف رشاد، أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، يعد أول محاولة صحيحة على أرض الواقع لمواجهة الفكر المتطرف فى القرى المصرية، فى الوقت الذى حاولت فيه بعض الكيانات استغلال العمل الأهلى والخيرى فى بث فكرها المتطرف بالقرى.

 

وأكد أن وجود هذا الشكل من التحالف فى العمل الأهلى، سيقضى على ذلك الأمر، قائلا: التحالف سيكون خطوة قوية وسد منيع أمام ذلك الفكر المتطرف، كما أنه سيعيد نظرية التوازن بالمجتمع فى ظل التحديات الاقتصادية.

المهندس ـأشرف رشاد حزب مستقبل وطن الهيئة البرلمانية مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي

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