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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المندوبون الجدد يلتقطون الصور التذكارية مع رئيس مجلس الدولة

المندوبون الجدد يلتقطون
المندوبون الجدد يلتقطون الصور التذكارية مع رئيس مجلس الدولة

التقط القضاة الجدد من كليات  الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2019، الصور التذكارية مع المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، والذين تم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية. 

وكان قد بدأ توافد القضاة الجدد المعينين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، على قصر الأميرة فوقية، داخل المخيم المُعد لذلك، مصطحبين ذويهم وأسرهم، في مشهد مبهج، انتظارًا لتجمع العدد الكامل تمهيدًا لحلف اليمين القانونية أمام رئيس مجلس الدولة.

وأقيم مخيم كبير، بقصر الأميرة فوقية، لاستقبال القضاة الجدد الصادر لهم قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعيين في منصب مندوب مساعد بالمجلس، وجاءت إقامة المخيم لاستقبال القضاة الجدد وأسرهم تمهيدًا لحلف اليمين.

 

كليات الحقوق والشريعة والقانون المستشار عادل عزب مجلس الدولة

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