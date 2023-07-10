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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رباب في دعوى خلع: "أجبرني على ارتداء الحجاب.. ورفض يخليني أشتغل"

دعوى خلع
دعوى خلع

“زوجى عامل فيها شيخ وكل طلباتي بيقابلها بالرفض، أهم شئ أوامره هى اللي تمشي حتى ولو على حساب راحتي“.. بهذه الكلمات بدأت ”رباب سامى” حديثها للدستور أثناء تحريرها دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة ضد زوجها طالبت فيها بخلعه تحمل رقم ٢٠٦٧ لسنة ٢٠٢٣ .

وقالت الزوجة: كنت أحلم بالحب والاستقرار مثل باقي الفتيات حتى أوقعني حظي فى رجل أناني لا يهمه فى الكون سوى نفسه فقط، حتى ابنه لا يفكر فيه وفى مستقبله.

وأضافت رباب: منذ زواجنا ونحن مختلفين، وقررت الطلاق مبكرا لكن شاء القدر وحملت فى نجلنا الوحيد "عبد الرحمن"، فقررت التحمل محاولة لفهمه واحتوائه وللحفاظ على كيان المنزل.

وتابعت: منذ زواجنا مباشرة أجبرني على ارتداء الحجاب برغم أنه تزوجني وأنا لست محجبة ولم يكتفي بذلك بل أجبرني على قطع علاقاتي بكل صديقاتي غير المحجبات، كنت فى حالة من الصدمة وجميع من حولي يطلب منى التحمل لأنني ما زلت عروسة.

وتابعت الزوجة: منعني عن العالم وأصبحت فى سجن صغير وأصبحنا فى مشاكل كثيرة تنشب على أتفه الأسباب، طلبت منه السماح لي بالعمل رفض وقال لى "تعليمك ده عشان تعلمى ابنك مش للشغل"، فطلبت منه الاشتراك لنا فى عضوية نادى رياضي لنتمكن من تعلم السباحة أنا وابنه ونتمكن من الخروج والتنفس فيه، رفض واتهمني بالفجور فقررت أنا الأخرى الامتناع عن زيارة أهله نهائيا وخيرته بين الاشتراك لنا فى النادى الرياضي مقابل زيارة أهله لكنه تعدى على بالضرب المبرح وقام بطردي من منزل الزوجية.

التنفس الزوجة السباح الضرب المبرح القاهرة الجديدة النادي الرياضي

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