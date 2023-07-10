تزامنًا مع تعيين البابا فرنسيس له أسقفًا في الكنيسة الكاثوليكيّة.. من هو الأسقف بييرباتيستا بيتسابالا؟

أعلن البابا فرنسيس بأنّه سيكون هنالك كونسيستوار في 30 سبتمبر المقبل، قبيل بدء سينودس الأساقفة نهاية العام الجاري، وينحدر الأساقفة المعينون من جميع أنحاء العالم.

ومن بين هؤلاء الأساقفة المعيّنين، رؤساء الدوائر الفاتيكانيّة: رئيس دائرة عقيدة الإيمان المطران فيكتور مانويل فيرنانديز، ورئيس دائرة الأساقفة المطران روبرت فرنسيس بريفوست، ورئيس دائرة الكنائس الشرقيّة المطران كلاوديو غوجيروتي، والأسقف بييرباتيستا بيتسابالا.

من هو الأسقف المعيّن بييتسابالا؟



ولد الأسقف المعيّن بييرباتيستا بيتسابالا في كولونيو ألسريو، في محافظة بيرغامو، شمال إيطاليا، في عام 1965.

دخل رهبنة الأخوة الأصاغر (الفرنسيسكان) في دير لافرنا في محافظة أرتزو في إيطاليا، حيث أبرز النذور الرهبانية الأولى بتاريخ 7 سبتمبر 1985، والنذور الرهبانية الدائمة في عام 1989. وسيّم كاهنًا في 15 عام 1990.

حصل على شهادة البكالوريوس في اللاهوت من جامعة الأنطونيانوم الحبرية في روما في عام 1990.

أرسله الرؤساء في ذلك العام للتخصص في علوم الكتاب المقدس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في القدس حيث حصل على شهادة الماجستير في عام 1993.

ودرس أيضًا اللغة العبرية الحديثة (1993-1994)، والكتاب المقدس في الجامعة العبرية في القدس (1995-1999).

بدأ مزاولة التدريس في معهد الكتاب المقدس الفرنسيسكاني في العام 1998 حيث عهدت إليه مادة "اللغة العبرية القديمة"، وفي معهد اللاهوت المقدسي حيث عهدت إليه مادة "اليهوديات".

بدأ الخدمة في حراسة الأراضي المقدسة في عام 1999.

شغل منصب رئيس دير القديسين سمعان وحنة في القدس ومن ثمّ النائب البطريركي خلال الأعوام 2005-2008.

أصبح حارسًا للأراضي المقدّسة في عام 2004.

وفي عام 2008، عينه البابا بندكتس السادس عشر مستشارًا للجنة العلاقات مع العالم اليهودي وللمجلس الحبري لوحدة المسيحيين. وهو عضوٌ أيضًا في اللجنة الحبرية للحوار مع اليهود.

وبعد خدمة دامت 12 عامًا حارسًا للأراضي المقدّسة، عيّنه البابا فرنسيس مدبّرًا رسوليًّا على البطريركيّة اللاتينيّة في عام 2016، وذلك بعد قبول استقالة البطريرك فؤاد الطوال بسبب بلوغه السن القانونية.

منح الرسامة الأسقفيّة في عام 2016 في ميدنة بيرغامو الإيطاليّة.

وفي عام 2017، عيّن عضوًا في المجمع الفاتيكاني للكنائس الشرقيّة.

عيّنه البابا فرنسيس بطريركًا للقدس للاتين في عام 2020، بعد خدمته كمدبرٍ رسوليّ عليها مدة أربع سنوات. وبعد أربعة أيام من هذا التعيين، منحه البابا "الباليوم" (بطرشيل السلطة) في كابيلة بيت القديسة مرتا بالفاتيكان.

وفي عام 2023، عينه البابا فرنسيس أسقفًا في الكنيسة الكاثوليكيّة.