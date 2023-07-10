في ذكرى رحيله.. هكذا كان الجمباز سببًا في اتجاه محمود رضا للرقص الشعبي

تحل اليوم ذكرى رحيل مؤسس الرقص الشرقي في مصر، ومؤسس فرقة رضا، الفنان محمود رضا الذي رحل عن عالمنا يوم 10 يوليو 2020، لقب بـ"فنان الشعب" فهو من مواليد 18 مارس 1930 بالقاهرة وتزوج من خديجة فهمي "أخت فريدة فهمي".

محمود رضا بدأ حياته الفنية في الحفلات وعلى خشبة المسرح، حيث عمل راقصًا في عدد من الأفلام السينمائية فكانت بدايته عام 1949 منها "نور عيوني" و"أحبك أنت".

ولم يقتصر نجاح محمود رضا على ظهوره في الأوبريت، وإنما امتد إلى التفكير في إنشاء الفرقة الفنية المعروفة بفرقة رضا، التي نشأت معتمدة على جهودها الذاتية شاقة طريقها بنجاح ملحوظ على يدى رائد فن الرقص الشعبي في مصر ومصمم الرقصات الفنان الموهوب، حيث قدمت أولى عروضها على مسرح الأزبكية عام 1959.

ثم توالت العروض وقدمت الفرقة عدد من الرقصات منها: رقصة الحجالة، ورقصة عرائس المولد، ورقصات نوبية، وأغنية "يا مراكبي" الصعيدية وغيرها من العروض.

كتب عن رضا العديد من النقاد الفنيين حيث وصفه بعض النقاد بأنه عبارة عن مجموعة متجانسة من الراقصين ليس مجرد مصمم رقصات فقط، بل كان ممثل ومصور ومخرج الشعبية.

المشاركة في الأفلام والعروض المسرحية

ومن خلال فرقته الاستعراضيه، طاف الكثير من البلدان العربية والأجنبية، كما قام بزيارة الصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد، وطريقة اللبس والرقص في الأفراح والمناسبات.

تنامت لدى محمود رضا هواية الرقص فكان يشارك في الأفلام العربية، كما كان يشارك في عرض الفرق الاستعراضية الزائرة، وعمل مادة تعينه على الابتكار وتصميم رقصات جديدة، تساير مع فرقة أرجنتينية زائرة للفنون الاستعراضية ، واكتسب تطورًا كبيرًا فيها.

ألعاب القوى

كانت هواية محمود رضا الأساسية مزاولة ألعاب القوى، وأحرز في سابقاتها تفوقًا أهله لتمثيل مصر في دورة هلسنکی الأوليمبية في الجمباز، ففى البداية كان محمود رضا، لاعب جمباز متميزًا، استطاع إدخال بعض حركات الرقص فى تمرينات الجمباز، نجح وفاز بأول ميدالية ذهبية فى بطولة الدول العربية عام 1951.