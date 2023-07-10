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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط المتهمين بسرقة صاج ولوحات معدنية من على سور كوبرى بمصر القديمة

جريدة الدستور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهمين بسرقة لوحات معدنية من أعلى سور أحد الكبارى بمنطقة مصر القديمة.

كان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، قد تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما مركبة "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، ومحمل عليه 4 ألواح صاج بطول 4 أمتار.

وبمواجهتهما اعترفا بسرقة الصاج من أعلى سور أحد الكبارى الكائن بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

مديرية امن القاهرة سرقة لوحات معدنية منطقة مصر القديمة

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