ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط سيدتين بمستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببولاق أبوالعلا

ضبط سيدتين
ضبط سيدتين

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدتين بحوزتهما كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ببولاق أبوالعلا.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدتين لقيامهما ببيع مستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" بدائرة القسم، وبحوزتهما "كميات كبيرة من مستحضرات التجميل"، جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

مديرية امن القاهرة مستحضرات التجميل بولاق أبو العلا

الأكثر قراءة

طلب إحاطة بشأن مادة مسرطنة فى المنتجات الغذائية والمشروبات الغازية

انتشال جثة غريق من النيل فى الوراق

وزيرة الثقافة تستقبل الفنان على الحجار وتُعلن تبنى مشروع "100 سنة غنا"

تنفيذ 17 حالة إزالة لتعديات فى كفرالشيخ

مصادر بـ"مصر للطيران" تكشف موعد بدء العمل بتأشيرة الـ96 ساعة

"كاف" يعدل موعد قرعة تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»