ضبط سيدتين بمستحضرات تجميل مجهولة المصدر ببولاق أبوالعلا

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في ضبط سيدتين بحوزتهما كمية كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر ببولاق أبوالعلا.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط سيدتين لقيامهما ببيع مستحضرات تجميل "مجهولة المصدر" بدائرة القسم، وبحوزتهما "كميات كبيرة من مستحضرات التجميل"، جميعها مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

بمواجهتهما اعترفتا بحيازتهما المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.