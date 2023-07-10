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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يتفقد شركات ومصانع في السويس

من الحدث
من الحدث

بدأ الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، زيارة إلى محافظة السويس، لتفقد عدد من المصانع والشركات التابعة للوزارة.

استهل الوزير الزيارة بلقاء اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بمقر الديوان العام للمحافظة،  وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وتم عقد اجتماع لمناقشة خطط التطوير والتحديث، واستمرار عمل الشركات وفقًا لأحدث المعايير وبالطاقة الإنتاجية القصوى في الشركات الواقعة في نطاق محافظة السويس.

ناقش الوزير ما طرحه النواب حول شركة "ميراتكس" للغزل والنسيج وشركة النصر للأسمدة، وخطة التطوير الخاصة بالشركتين.

يشار إلى أن شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية لديها مشروع لرفع الطاقة الإنتاجية في إطار الجهود الجارية لتطوير الشركة، إلى جانب مشروع إنشاء مصنع للأمونيا الخضراء بالشراكة مع القطاع الخاص.

وكما أنه في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج واستعدادا لبدء افتتاح المصانع الجديدة، قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بجولة تفقدية داخل شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى شهد خلالها التشغيل التجريبى لمراحل الإنتاج المختلفة وصولا للمنتج النهائي  بمصنع "غزل 4" المنتظر افتتاحه خلال أسابيع، وكذلك الكوادر البشرية التى تم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة ومراجعة انتهاء الأعمال لرفع كفاءة المناطق المحيطة. 

وشهد الدكتور عصمت تشغيل الماكينات ونقل القطن الخام والغزول المنتجة إلى مصانع النسيج وشحنها إلى موانئ التصدير، وتفقد مركز التدريب والمعامل ومناطق الخدمات والمرافق، مشيرا إلى ضرورة توفير قطع الغيار اللازمة وتدريب العاملين على برامج الصيانة وتوقيتات التنفيذ طبقا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في المصنع الجديد.  

وتابع الدكتور عصمت، الموقف التنفيذي لمشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، والتي تحتل جانبا كبيرا من مشروع التطوير الشامل لقطاع الغزل والنسيج، سواء من حيث حجم الأعمال أو الاستثمارات بما يمثل نحو 40% من إجمالي المشروع.

وتبلغ مساحة مصنع غزل (4) 24635 متر مربع بإجمالي عدد مرادن 71808 مردن غزل كومبات، وطاقة إنتاجية 15 طن غزل يوميا.

أكد الدكتور محمود عصمت أن يد التطوير والتحديث لم تمتد إلى هذه الصناعة الاستراتيجية منذ إقامتها في مصر إلا فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي إطار الرؤية العامة للجمهورية الجديدة والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا لتغيير وجه الحياة فى شتى المجالات لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين، مشيرا إلى توفير كميات الأقطان التي  تكفى للتشغيل لحين جنى المحصول الجديد والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلا من استيرادها بالإضافة الى التصدير كهدف رئيسي.

كان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام فور وصوله صباح اليوم السبت إلى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

الجولات الميدانية الشراكة مع القطاع الخاص الشركات التابعة القابضة للصناعات الكيماوية القابضة للصناعات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اللواء عبد المجيد صقر القابضة الغزل والنسيج

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