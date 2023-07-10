ضبط المتهمين بالتشاجر فى البساتين

نجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة التعدى على 3 أشخاص بالقاهرة خلال مشاجرة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء محدثين إصابتهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بالقاهرة من أحد المستشفيات باستقباله ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية ورش خرطوش إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال المصابين قرروا بحدوث مشادة كلامية بينهم وبين 4 أشخاص آخرين، مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات بينهم حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة، قاموا على إثرها بالتعدى عليهم بالضرب باستخدام "سلاح نارى" نتج عنه إصابتهم المشار إليها، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم 2 فرد خرطوش و2 سلاح أبيض وطلقات نارية مختلفة الأعيرة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.