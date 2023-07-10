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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هبة هجرس تكشف كواليس ترشحيها لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة

هبة هجرس
هبة هجرس

كشفت الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة، كواليس ترشيحها لمنصب المقرر الخاص المعني بحقوق ذوي الإعاقة بالأمم المتحدة.

وقالت هجرس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الإثنين، إن هذا المنصب مهم جدا، وهو مقعد واحد على مستوى الأمم المتحدة بهذه الصفة، ومطلوب ممن يتولى هذا المنصب أن يساعد الأمين العام للأمم المتحدة بخبراته بأن يكون هناك ترابط وتعاون بين الدول والأمم المتحدة في هذا الملف لمساعدة ذوي الهمم.

وأضافت عضو المجلسين القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والقومي للمرأة، إلى أن هناك 14 متقدم لهذا الترشيح ومنهم الصين وروسيا وفرنسا وكينيا والهند، ولجنة حقوق الإنسان منوط بها الاختيار وهى لجنة مستقلة وتقيم المتقدمين وتختار أفضل من يقوم بالمهمة.

وجاء اختيار هبة هجرس، ضمن القائمة النهائية للمرشحين للمنصب رفيع المستوى بالأمم المتحدة تتويجا لرحلة كفاح في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث حصلت على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع والسياسة الاجتماعية، في جانب تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة من جامعة ليدز بإنجلترا.

وشاركت هجرس ضمن نخبة محدودة من الخبراء في العالم في تقييم اداء المقرر الخاص للأمم المتحدة وأنشطته في دول العالم 2020، كما اختارتها منظمة الصحة العالمية WHO عضو الفريق الاستشاري رفيع المستوى من الخبراء العالميين في كتابة التقرير العالمي للتكنولوجيا المساعدة وإدارة جلسة إقليمية لمراجعة التقرير الأممي حول التكنولوجيا المساعدة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة 2020.

 

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة القومي للمرأة الامم المتحدة

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