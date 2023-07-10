«المشاط» تشارك في فعاليات الدورة الـ 19 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اليوم عبر الفيديو في الدورة 19 من مؤتمر بنك الاستثمار الأوروبي، تحت عنوان "الاستثمار في المرونة والمستقبل المرن والشامل"، حيث يناقش البنك المفهوم الأوسع للترابط من خلال البنية التحتية الرقمية والتعليم وإمدادات الطاقة ومشروعات النقل.

ومن المقرر أن تشهد فاعليات المؤتمر مشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الحكومات وقيادات بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات التمويل الدولية، من بينهم جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط.

وترتبط مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بعلاقات تعاون إنمائي وطيدة وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية 3.6 مليار دولار، وهي مخصصة لمشروعات تنموية مختلفة في قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي والطاقة والبيئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والطيران المدني.

وفي ضوء العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، تم وضع الاستراتيجي الحديد للتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي للفترة من 2021-2027، التي تعزز مجالات التعاون المشترك لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والطاقة ومعالجة المياه والنقل والزراعة والتموين، وتحفيز العمل المشترك مع القطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة "فريق أوروبا" التي تستهدف من خلالها المفوضية الأوروبية و"آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي الخاصة بالاتحاد الأوروبي"، بهدف تحفيز التحول الأخضر وتعزيز جهود التنمية المستدامة.

في عام 2022، زارت وزيرة التعاون الدولي، المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية مع كبار المسؤولين، حيث التقت الدكتور وارنر هوير، رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وقيادات البنك، وذلك في إطار العلاقات القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، الذي يعد الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي. ويعد هذا اللقاء هو الثاني حيث تم عقد اجتماع أول بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيس البنك، ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي .

وخلال يوليو 2022، زار وفد رفيع البنك رفيع المستوى القاهرة، برئاسة جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس البنك، في أول زيارة للبنك منذ جائحة كورونا، وضم الوفد العديد من المسئولين، حيث تم مناقشة التعاون المُشترك وزيارة عدد من المشروعات، والتباحث بشأن دعم البنك للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي".