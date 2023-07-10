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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "هيئة الخدمات البيطرية" يكشف كواليس تطوير حديقة الحيوان

جريدة الدستور

كشف الدكتور إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية، كواليس تطوير حديقة الحيوان مع إحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي لتولي عملية التطوير، موضحاً أن دراسة تطوير حديقة الحيوان استغرقت نحو عامين.

وقال “صابر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، اليوم، أن ملكية الحديقة للدولة، وتحصل الشركة المساهمة في عملية التطوير على حق انتفاع لمدة 25 سنة وفقا لشروط وتم مراجعتها من مجلس الدولة، مشيراً إلى أنه لن يتم المساس بالأشجار العتيقة بالحديقة، بل ستزداد رونقا.

وشدد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، على أن عملية تطوير حديقة الحيوان لن تتعارض مع تراثها، والمحافظة على أصولها وأشجارها، مؤكدا بقاء الحديقة في ملكية الوزارة، لافتاً إلى أن العقد الذي تم إبرامه هو عبارة عن حق انتفاع للتشغيل والتطوير لمدة 25 سنة.

وأكد أن هناك اشتراطات مكتوبة في العقد الذي وافق عليه مستشارو مجلس الدولة، مع الأخذ في الاعتبار ملاحظاتهم، محذراً من شائعات تثار بغرض إحداث حالة من البلبلة.

 وأوضح أن أشجار حديقة الحيوان عتيقة وعريقة ولا يمكن المساس بها بأي شكل، منوهاً بأن الغطاء النباتي في الحديقة سيزداد رونقا وجمالا من خلال عملية التطوير التي يتم إجراؤها.

تطوير حديقة الحيوان حديقة الحيوان الخدمات البيطرية

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