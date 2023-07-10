إحباط جريمة غسل أموال بـ11 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي "الأمن الوطني- الأمن العام"، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة إهناسيا بمحافظة بني سويف، لقيامه بالاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة.

وأكدت التحريات محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي الزراعية، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بمبلغ 11 مليون جنيه تقريبًا.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.