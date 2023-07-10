إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان لولاية جديدة

كشفت نتائج أولية، اليوم ، عن إعادة انتخاب رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف، لولاية ثالثة جديدة يحتفظ فيها بالسلطة في الدولة الغنية بالغاز بآسيا الوسطى حتى 2030.

وحصل "ميرضيايف" الذي خاض 3ة مرشحين غير معروفين إلى حد كبير السباق ضده، على 87 بالمئة من الأصوات في الانتخابات التي جرت أمس الأحد، وفق النتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات. وبحسب صحيفة أوزبكستان ديلي الأوزبكية

وتوجه الناخبون في أوزبكستان، أمس، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي تشهدها البلاد، وسط توقعات بمنح الرئيس الحالي شوكت ميرضيايف، ولاية جديدة.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية الأوزبكية أن 10 آلاف و784 مركز اقتراع فتحت أبوابها أمس أمام الناخبين عند الساعة الثامنة صباحا وأغلقت تمام الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن قائمة الناخبين ضمت أكثر من 19.5 مليون مواطن.

وانتخب شوكت ميرضيايف عام 2021 لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وهو الحد الذي يسمح به الدستور في أوزبكستان، لكن التعديلات التي تمت الموافقة عليها في استفتاء نيسان الماضي سمحت له بالترشح لفترتين أخريين، ما يزيد من احتمالية بقائه في المنصب حتى عام 2030.