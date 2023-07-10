من طفولته حتى وصوله للعالمية.. محطات في حياة "لوانس العرب"

يصادف اليوم ذكرى وفاة لورانس العرب الفنان عمر الشريف، حيث توفي فى مثل هذا اليوم الموافق 10 يوليو عام 2021، كان لحياة عمر الشريف محطات خاصة جدًا بداية من طفولته حتى وصوله للعالمية، بالاضافة إلى تأثير والدته الكبير فى حياته.

كلير سعادة هي والدة الفنان الكبير عمر الشريف، ومن أكثر النساء تأثيرا في حياته، حيث صرح في إحدى البرامج أن أمه - والتي كانت من أصل لبناني- كانت امرأة قوية صلبة، تعلم منها أن يتعامل مع المواقف الصعبة، كما أكد أنه كان يحترمها كثيرا.

كان عمر الشريف في الـ4 من عمره، عندما انتقل مع أسرته إلى القاهرة، حيث التحق بمدرسة فيكتوريا كوليدج، وفى إحدى مقابلاته التلفزيونية قال عمر الشريف إنه عندما كان طفلا كان ممتلئ الجسم، ما أثار قلق والدته كثيرا، فأرسلته إلى مدرسة فيكتوريا كوليدج، حيث يتم إيلاء الرياضة والطعام الصحي الكثير من الاهتمام. واعتبر عمر الشريف أن والدته "كانت محقة في اختيارها"، فقد حصل في أقل من عام على "جسم رياضي رشيق".

بعد انتهاء سنوات دراسة عمر الشريف في كلية فيكتوريا، درس الرياضيات والفيزياء في جامعة القاهرة، ثم عمل مع والده في تجارة الأخشاب، منتظرا فرصة لتحقيق حلمه في التمثيل، فبالرغم من وضع عائلته الميسور، لم يتمكن من التخلي عن حلمه وتلبية رغبة والديه باستلام تجارة والده.

وقام بتشكيل فرقة مسرحية من الطلاب والهواة، وعادةً ما كان يلعب الأدوار الرئيسية. وحضر السفير الفرنسي في مصر، إحدى تلك المسرحيات وهنأه على أدائه.

فيلم صراع فى الوادى وحب حياته

كان لفيلم "صراع في الوادي" في العام 1954، تأثير كبير على حياة عمر الشريف الفنية والشخصية. فكان الفيلم الذي فتح له أبواب الشهرة والنجومية وأطلق عليه اسمه الفني "عمر الشريف"، كما التقى خلال تصويره بحبّ حياته كما يقول، الفنانة فاتن حمامة، والتي بادلته الحب.

وصوله للعالمية

في ستينيات القرن الماضي، تعرف عمر الشريف على المخرج العالمي ديفيد لين، والذي رشحه لبطولة فيلم "لورانس العرب" إنتاج عام 1962، وحقق هذا الفيلم نجاحا كبيرا في كل دول العالم، وفتح الطريق أمامه للعالمية.

وفجأة خرج "الشريف" من النطاق المحلي لدائرة العالمية، وقدم أعمالا رائعة منها "دكتور جيفاغو، وسري للغاية، والوادي الأخير، والرولز رويس الصفراء، وبذور التمر الهندي"، وكانت ضريبة هذا النجاح أن أهمل زوجته فاتن حمامة التي لم تتحمل غيابه وسفره الدائم فطلبت الانفصال.