لليوم الثانى.. استمرار رفع الرايات الحمراء على شواطئ الإسكندرية

شهدت شواطئ الإسكندرية لليوم الثاني على التوالي رفع الرايات الحمراء التحذيرية، بسبب ارتفاع الأمواج واضطراب حالة البحر.



وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، خلال بيان اليوم، أن البحر ما زال مرتفعًا منذ تحذيرات هيئة الأرصاد من اضطراب حالة البحر الأمس واليوم وارتفاع الأمواج، وبناءً عليه ما زالت شواطئنا ترفع الرايات الحمراء.



وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المواطنين بتوخي الحذر وأخذ الحيطة والاستماع لتعليمات المنقذين، حفاظًا على سلامتهم وأرواحهم.



وكانت قد أعلنت مصايف الإسكندرية أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لضمان سلامة الرواد وهي:

أولًا: منع نزول البدالات للمياه.

ثانيًا: تواجد عمال الأبراج فوق الأبراج ورفع أقصى درجات الحيطة والحذر.

ثالثًا: زيادة عدد الغطاسين والمنقذين لضمان سلامة الرواد.

رابعًا: رفع كفاءة المسعفين ووحدات الإسعاف وتزويدها بأسطوانات الأكسجين واحتياجات الإسعافات الأولية.



وأشارت إلى أن هناك عدة تعليمات صادرة من الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، والتى تهدف إلى رفع درجة الوعى عند المصطافين ولحفاظ المواطنين على أرواحهم وأنفسهم وهي:

1- اتباع تعليمات المنقذين.

2- اسبح في المنطقة التي يوجد بها المنقذ.

3- اقرأ التعليمات الموضحة بلوحة الإرشادات المتواجدة بالشواطئ.



4- عدم نزول المياه لمن لا يعرف العوم، وفي هذه الحالة يجب أن يكون معك مرافق أو صديق يجيد السباحة.

5- ارتدي سترة النجاة "اللايف جاكيت" في حالة عدم إجادة السباحة.

6- تعلم المهارات الأساسية للإنقاذ لإنقاذ نفسك أو غيرك.

7- راقب أطفالك جيدًا على الشاطئ وداخل البحر.



8- لا تستخدم أطواق النجاة في الرياح القوية والأمواج العالية لأنها يمكن أن تجذبك أكثر داخل البحر.

9- لا تقفز من أماكن عالية لخطورة القفز من ارتفاع عال في المياه.

10- إذا رأيت شخصًا في خطر، ولا تستطيع مساعدته، اطلب المساعدة من المنقذ واتصل بالإسعاف على رقم 123 عند اللزوم.

11- في حالة وجود تيار ساحب يجب عدم السباحة عكس التيار اتجاه الشاطئ حتى لا تفقد قوتك سريعًا والسباحة باتجاه موازي للشاطئ يمينًا أو يسارًا.