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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج الهيروين بالجيزة

هيروين
هيروين

أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطلًا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج الهيروين على عملائه بالجيزة.

وكان سقط تاجر مواد مخدرة في قبضة أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، قبل ترويجها بين عملائه، وعثر بحوزته على مبلغ مالي من متحصلات ترويج المخدر، واعترف المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، فتمت إحالته إلى النيابة للتحقيق. 

ورصدت تحريات أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تورط عنصر إجرامى في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه، وبإعداد كمين للمتهم، عقب تحديد الأوكار التي يتردد عليها المتهم، تمكن رجال المباحث من محاصرته والقبض عليه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين معدة للبيع، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة.

النيابة العامة بالجيزة للمحاكمة الجنائية الهيروين

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