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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثاني.. تلقي رغبات تعويضات أهالي النوبة بـ"لجان أسوان"

النوبة
النوبة

لليوم الثانى على التوالى، تواصل اللجان المختصة بالوحدات المحلية بمحافظة أسوان، صباح اليوم الاثنين، تلقى رغبات تعويضات النوبيين، ممن لم يسبق تعويضه خلال المرحلتين الأولى والثانية.

وتوافد أهالى النوبة المتضررين من بناء السد العالى وتعلية خزان أسوان خلال القرن الماضى، على لجان التعويضات الموجودة بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعددها 13 لجنة لاستكمال الأوراق المطلوبة قبل حصر الرغبات وصرف التعويضات.

وأعلنت محافظة أسوان، فتح باب تلقى الرغبات اعتبارا من يوم 9 يوليو الجارى داخل 13 لجنة ، للذين لم يتقدموا خلال المرحلتين الأولى والثانية ، وتم حصرهم عام 2017 بعدد 4291 مستحق.

وفى هذا السياق، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولى المحليات والتضامن الاجتماعى والأملاك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتجهيز مقار لجان تلقى الرغبات أثناء ساعات العمل الرسمية، وتتضمن 10 لجان موزعة على الوحدات التابعة للتضامن الاجتماعى بنطاق مركز ومدينة نصر النوبة، وذلك بالنسبة للتعويض بديلا عن المسكن.

 

وأوضح أنه بالنسبة للتعويض بديلاً عن الأراضى الزراعية فقد تحدد له لجنة بمقر المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو، وفيما يتعلق بالتعويض بتملك الأرض المقام عليها المسكن فيكون داخل لجنة بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، فضلاً عن لجنة بمقر أملاك الدولة الخاصة بالمحمودية خاصة لتعويض تقرير حق انتفاع للأرض المقام عليها مسكن "الجزر".

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