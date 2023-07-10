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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

لتفادي الموت.. خطوات أساسية لإنقاذ غريق خلال المصيف

المصيف
المصيف

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصيفين، خاصة بالبحر الأبيض المتوسط من النزول للبحر، حيث من المتوقع نشاط الرياح الشمالية الغربية على مسطح البحر المتوسط الذي يؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر وعلى شواطئ كلًا من "مطروح - الضبعة - العلمين -الاسكندرية - بلطيم – دمياط".

وأعلنت الهيئة أنه ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط يتراوح ما بين 2.5 إلى 4 متر، حيث ناشدت المصطافين أخذ الحيطة والحذر، بالتزامن مع تلك التحذيرات ورفع شواطيء الأسكندرية للراية الحمراء، نقدم لكم من خلال هذه السطور طرق التعامل مع الأشخاص عند التعرض للغرق للسلامة الصحية وعلامات التعرض للغرق بحسب موقع "surfertoday":

الهدوء: إذا كان شخص ما يغرق، فقد لا يتمكن من طلب المساعدة أو الصراخ، لذلك قد يكون هادئًا.

إمالة الرأس للخلف: قد يميل رأس الشخص الغارق للخلف مع فتح فمه، أو قد يكون رأسه منخفضًا في الماء وفمه عند مستوى الماء.

عيون مغلقة أو زجاجية: قد تكون عيون الشخص الذي يتعرض للغرق مغلقة أو تبدو وكأنها تحدق في مسافة، وقد يكون لها مظهر زجاجي.

فرط التنفس: قبل الغرق قد يتعرض الشخص لفرط في التنفس، وهو تنفس سريع أو عميق يحدث قبل عدم حصول الجسم على الأكسجين.

عدم القدرة على السباحة: إذا كان الشخص يكافح من أجل السباحة، أو يرفرف بذراعه، أو غير قادر على تحريك ساقيه، فقد يكون يتعرض للغرق.

الوضع الرأسي: قد يكون الشخص الغارق بوضع رأسي في الماء، ورأسه مائلة للخلف وذراعه ممدودة، ومحاولة تسلق سلم غير مرئي.

ضعف الحركة أو انعدامها: قد يبدو أن الشخص يكافح أو يقوم بحركات ضعيفة أو لا يتحرك على الإطلاق.

يلهث بحثًا عن الهواء: إذا كان الشخص يلهث بحثًا عن الهواء أو يحاول التنفس بعمق فقد يكون ذلك علامة من علامات الغرق.

السعال: قد يسعل الأشخاص أو يبدو أنهم يختنقون أثناء محاولتهم استنشاق الماء.

يتحول لون الجلد إلى اللون الأزرق: في بعض الأحيان  قد يتحول لون جلد الشخص إلى اللون الأزرق أو الرمادي بسبب نقص الأكسجين.

طرق إنقاذ غريق:

 -فحص التنفس، الاتصال بالإسعاف.

-وضع الغريق على أرض مستوية بعد انتشاله من المياه حتى تصل الإسعاف.

-قياس نفس الغريق، فعند التنفس يتم وضعه في وضعية الإفاقة.

-إذا لم يكن يتنفس يجب فحص النبض حتى يتم عمل تنفس صناعي له من خلال نفسين في فمه.

-يتم عمل عملية إنعاش قلبي رئوي حتى يعود التنفس ويصل الإسعاف.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية البحر الأبيض المتوسط بلطيم ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط التعرض للغرق الأكسجين فرط في التنفس

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