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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التضامن" تنشر إجراءات الاشتراك فى مسابقة "عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة"

وزارة التضامن
وزارة التضامن

نشرت وزارة التضامن الاجتماعي، إجراءات المشاركة في الموسم السابع من مسابقة "جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة" لعام 2023.

وأكدت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أن جائزة عمار لدعم المبدعين من ذوي الإعاقة هى مبادرة إنسانية تهدف إلى اكتشاف الموهوبين من ذوي الإعاقة وتمكينهم ودمجهم في المجتمع بالإضافة إلى اكتشاف أصحاب الأفكار والمشاريع والمبادرات من أفراد المجتمع والمنظمات غير الربحية والتي تخدم ذوي الإعاقة، علماً بأن المشاركة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين في جميع الدول العربية.

مسارات الجائزة:
مسار للأشخاص الموهوبين من ذوي الإعاقة: يشارك فيه أصحاب المواهب الإبداعية والاستثنائية من ذوي الإعاقة في شتى مجالات الموهبة.

مسار خدمة ذوي الإعاقة – لأفراد المجتمع: يشارك فيه كافة أفراد المجتمع بأفكار ومشاريع مبتكرة تخدم ذوي الإعاقة وتسهل حياتهم.

مسار خدمة ذوي الإعاقة – للمنظمات غير الربحية: تشارك فيه الجمعيات والمؤسسات والمنظمات غير الربحية بمبادراتهم الاجتماعية ومشاريعهم التنموية التي تساهم في تمكين الاشخاص ذوي الإعاقة.

مجموع جوائز الجائزة لهذا العام:
أكثر من ربع مليون ريال سعودي في جميع المسارات.

ويتم استقبال طلبات الراغبين في المشاركة بالجائزة من خلال الرابط (www.ammar.sa) علماً بأن آخر موعد للتسجيل بتاريخ 31/07/2023م.

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الموهوبين الجمعيات والمؤسسات التضامن الاجتماعي اكتشاف الموهوبين أصحاب المواهب

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