الجامعة المصرية اليابانية تنظم دورة مكثفة لإعداد الطلاب لسوق العمل باليابان

قال الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية لعلوم والتكنولوجيا، إنه في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجامعة المصرية اليابانية لتأهيل طلابها وخريجيها للمنافسة فى سوق العمل على المستوى الدولي، و نظراً لاحتياج دولة اليابان لكوادر بشرية مؤهلة للعمل في المؤسسات والشركات اليابانية خلال الفترة المقبلة، فقد بادرت الجامعة من خلال مركز الآداب الحرة والثقافة LACC، بوضع برنامج تدريبي مكثف لرفع مستوى الطلاب في اللغة اليابانية المستخدمة في الشركات اليابانية الكبرى.

وانطلق البرنامج بمشاركة 100 طالب من طلاب السنوات النهائية بكليات الهندسة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإدارة الأعمال بالجامعة وذلك لمدة تسعة أسابيع.

- أهمية تعليم اللغة فى تعريف طلاب الجامعة بالثقافة اليابانية

وأكد رئيس الجامعة خلال افتتاح الدورة المكثفة على أهمية تعليم اللغة اليابانية في تعريف طلاب الجامعة بالثقافة اليابانية وعاداتها وتقاليدها، وأيضا دمج الطلاب في سوق العمل على المستوى الدولي، موضحًا أن هذا البرنامج سيؤهلهم لأداء امتحان إجادة اللغة اليابانية Japanese Proficiency Exam ، واجتياز المقابلات الشخصية خلال معرض التوظيف للعمل باليابان الذي سيقام في الجامعة خلال شهر نوفمبر المقبل 2023.

وكانت قد نظمت الجامعة يومًا مفتوحًا استضافت خلاله عددا كبيرا من طلاب الدبلوم الأمريكي والثانوية الإنجليزية بمقر الجامعة فى مدينة برج العرب الجديدة، فى إطار حرص الجامعة على تعريف طلاب الثانوية العامة باهم البرامج الأكاديمية التى تقدمها وبكليات الجامعة وبرامج المنح ومميزات النموذج الياباني في التعليم الذى تتبناه وفرص التدريب الصيفي للطلاب في اليابان.