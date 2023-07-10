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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انتظام حركة الملاحة واستقبال 193 ألف طن سلع استراتيجية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة التداول و الملاحة بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية، خلال الـ 48 ساعة الماضية، وتم دخول وخروج 59 سفينة خلال 48 ساعة إلى أرصفة مينائي الإسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ 41 سفينة، من أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل.

كما شهدت حركة تداول الحاويات  نشاطا كبيرا خلال 48 ساعة إذ تم تداول 2660 حاوية مكافئة، وفيما يتعلق  بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وتم تداول 193 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت.

كما وجه اللواء بحري نهاد شاهين علي، رئيس مجلس الإدارة بضرورة متابعة الرصدات الجومائية لضمان آمان وتسيير حركة الملاحة بالميناء، وكذا الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، واتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث بكافة صوره.

استراتيجية إسكندرية الهيئة العامة لميناء الإسكندرية السلع الاستراتيجية انتظام حركة الملاحة حركة الملاحة بالميناء

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