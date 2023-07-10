اليوم.. أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بمجلس الدولة

ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم الإثنين، حفل أداء اليمين القانونية، للقضاة الجدد المعينين، بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة على مستوى الجمهورية، بعد أداء الاختبارات المقررة واجتيازها، والصادر لهم قرار التعيين من رئيس الجمهورية رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٣.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية، وبذلك تم تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.