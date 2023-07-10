"بيت الروبى" يواصل تصدر شباك التذاكر ويقترب من 86 مليون جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي» تصدره لإيرادات شباك التذاكر المصري واعتلاء الصدارة بداية من طرحه قبل عيد الأضحى المبارك بأسبوع متفوقا على كل الأفلام المعروضة معه في موسم عيد الأضحى.

إيرادات فيلم بيت الروبي

واستطاع فيلم بيت الروبي أمس الأحد، تحقيق 2 مليون جنيه و157 ألفا و124 جنيها لتصل إيراداته الكلية حتى اليوم إلى 85 مليون جنيه و800 ألف وهي إيرادات مميزة للغاية وخلال أيام قليلة وفقا لتلك الإيرادات اليومية المميزة يصعد الفيلم إلى الأعلى تاريخيا.

الفيلم يتناول قصة شخص اشتهر بالصدفة عبر أغنية في فرح شعبي، وقام الملايين بالحديث عنه، لتتحول حياته للملأ في إطار من الكوميديا الدرامية المعتمدة على الشكل الإنساني، كما يتطرق العمل لبعض عيوب السوشيال ميديا وكيف تؤثر على الأشخاص الذين يعتبرونها أساسًا لحياتهم، كما يتناول فكرة محاولة التصدي للظروف القهرية الصعبة التي تحدث في العمل وكيفية التغلب عليها.



ولأول مرة يعرض فيلم فى أوروبا وأمريكا بالتزامن مع عرضه فى مصر، حيث يعرض فى 13 دار عرض بأوروبا وأمريكا وهى "الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، إنجلترا، أيرلندا، هولندا، بلجيكا، لوكسمبورج، ألمانيا، السويد، النرويج، فنلندا وسويسرا"، إضافة إلى عرضه فى دور العرض بالدول العربية "السعودية، الإمارات، البحرين، قطر، عمان، الأردن، الكويت، لبنان، فلسطين، تونس، المغرب، العراق، سوريا".





أعلنت شركة سينرجي فيلمز اقتراب الفنان كريم عبد العزيز من كسر حاجز 100 مليون جنيه إيرادات داخل مصر بفيلمه السينمائي الجديد “بيت الروبي” والمعروض حاليًا بدور العرض السينمائي داخل مصر وخارجها.

وقالت الشركة، في بيان أمس الأحد: "للمرة الثالثة في تاريخه يقترب النجم كريم عبد العزيز من كسر حاجز إيرادات الـ ١٠٠ مليون داخل مصر بفيلمه "بيت الروبي"، حيث وصلت إيرادات الفيلم في ٣ أسابيع، فقط، إلى ما يزيد عن ٨٠ مليون جنيه".



