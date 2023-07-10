انقلاب سيارة نقل محملة بالحلويات بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا

انقلبت سيارة نقل محملة بكمية من الحلويات، منذ قليل في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي بمحافظة قنا، وأصيب سائقها بكسور وكدمات.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بكمية من الحلويات في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، ويجري تفريغ الطريق من شحنة الحلويات، فيما تم نقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.