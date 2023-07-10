ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انقلاب سيارة نقل محملة بالحلويات بالطريق الصحراوى الغربى فى قنا

سيارة نقل
سيارة نقل

انقلبت سيارة نقل محملة بكمية من الحلويات، منذ قليل في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي بمحافظة قنا، وأصيب سائقها بكسور وكدمات.

وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقي إخطارا يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بكمية من الحلويات في الطريق الصحراوي الغربي نجع حمادي بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور وكدمات.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، ويجري تفريغ الطريق من شحنة الحلويات، فيما تم نقل السائق للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

التحقيقات التحقيق الحماية المدنية بقنا الحماية المدنية الحماية المدنية ب الحلويات

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 10-7-2023 فى البنوك المصرية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 10 يوليو 2023 فى مصر بدون مصنعية

أبرز أدعية الصباح اليوم الإثنين 10 يوليو 2023

"مارضيش يترافع عنه".. سر مقتل شخص على يد محامٍ بـ5 طعنات بالقليوبية

النيابة تصرح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها طعنا على يد زوجها بالشرقية

"ماستحملتش التعذيب" القصة الكاملة لمقتل طفلة على يد زوج والدتها بالبساتين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب