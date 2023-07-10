ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الإسماعيلي يواجه الداخلية بالسويس في مباراة العبور لمنطقة الأمان

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يشهد ستاد السويس الجديد في الثامنة والنصف مساء اليوم إحدى المواجهات القوية في صراع الهروب من شبح الهبوط بين الداخلية والإسماعيلي في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 7 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع المقاولون وأسوان والهزيمة أمام طلائع الجيش والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والبقاء رسميا في حالة تعثر أسوان أمام طلائع الجيش أوغزل المحلة أمام البنك الأهلي.

حمزة  الجمل المدير الفني للإسماعيلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحى ومحمد دسوقي وإياد العسقلاني وكريم عرفات و كريم الديب وعماد حمدي وسيرجي أكا ومحمد بيومي ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وعمر الساعي ومروان حمدي ومحمد الشامي وياو أنور.

وشهدت القائمة غياب باهر المحمدى للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات ومحمد فوزى وأبو بكر حمزة وصالح جمعة  للإصابة وعمر طارق الوحش ومحمد مخلوف لأسباب تأديبية وحمدى النقاز لأسباب فنية وفراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس  ومحمد حسن وأحمد محسن بسبب تركهما معسكر الفريق ليلا.

على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلا و12 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع ست نقاط من أخر خمس مباريات بالفوزعلى المقاولون والتعادل مع المصري والزمالك وحرس الحدود والهزيمة أمام البنك الأهلي ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 36 لإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز الداخلية الاسماعيلى حمزة الجمل علاء عبد العال

الأكثر قراءة

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

"الري": تطوير واحة سيوة ينهي مشاكل قائمة منذ ٣٠ عامًا

"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب