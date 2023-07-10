الإسماعيلي يواجه الداخلية بالسويس في مباراة العبور لمنطقة الأمان

يشهد ستاد السويس الجديد في الثامنة والنصف مساء اليوم إحدى المواجهات القوية في صراع الهروب من شبح الهبوط بين الداخلية والإسماعيلي في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

المباراة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة من 7 انتصارات و13 تعادلا و12 هزيمة وسجل 30 هدفا ودخل مرماه 37 هدفا ولم يحقق الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين بالتعادل مع المقاولون وأسوان والهزيمة أمام طلائع الجيش والأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 37 والبقاء رسميا في حالة تعثر أسوان أمام طلائع الجيش أوغزل المحلة أمام البنك الأهلي.

حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: أحمد عادل عبد المنعم ومحمود كوكو وعبد الله جمال ومحمد هاشم ومحمد نصر وعصام صبحى ومحمد دسوقي وإياد العسقلاني وكريم عرفات و كريم الديب وعماد حمدي وسيرجي أكا ومحمد بيومي ومحمود الشبراوي وعبد الرحمن مجدي وأحمد مدبولي وعمر الساعي ومروان حمدي ومحمد الشامي وياو أنور.

وشهدت القائمة غياب باهر المحمدى للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات ومحمد فوزى وأبو بكر حمزة وصالح جمعة للإصابة وعمر طارق الوحش ومحمد مخلوف لأسباب تأديبية وحمدى النقاز لأسباب فنية وفراس شواط للهروب من الفريق والسفر إلى تونس ومحمد حسن وأحمد محسن بسبب تركهما معسكر الفريق ليلا.

على الجانب الآخر يحتل الداخلية بقيادة علاء عبد العال المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة من ستة انتصارات و14 تعادلا و12 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع ست نقاط من أخر خمس مباريات بالفوزعلى المقاولون والتعادل مع المصري والزمالك وحرس الحدود والهزيمة أمام البنك الأهلي ولابديل أمامه سوى الفوز والوصول للنقطة 36 لإنعاش آماله في البقاء.

يدير المباراة محمود البنا ويساعده هاني عبد الفتاح وشريف عبد الله ومعهم محمود دسوقي حكما رابعا ومحمود بسيوني حكم فيديو وأسامة السيد مساعد حكم فيديو.