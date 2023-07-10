غزل المحلة يصطدم بالبنك الأهلي في مباراة مصيرية بصراع الهبوط

يخوض فريق غزل المحلة مواجهة مصيرية بملعبه وسط جماهيره أمام البنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

غزل المحلة يحتل المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات و16 هزيمة وسجل 25 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 45 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمصري والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة وبيراميدز وانبي والزمالك ما أدى لرحيل رضا شحاتة المدير الفني والاستعانة بأحد أبناء النادي وهو خالد عيد الذي يسعى لانتشال الفريق من صراع الهبوط ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز على البنك الأهلي.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وإعلان بقائه بشكل رسمي.

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأمير مدحت وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار وأحمد ياسين ومحمد بسيوني وعاصم صلاح وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي ومحمود سيد وفراس بن عايفية وحمدي علاء وأحمد ياسر وأحمد سعيد وموسى دياوارا وإسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي وكريم بامبو وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي وأسامة إبراهيم ومحمد هلال.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد توفيق وأحمد صلاح ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.