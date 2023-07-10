ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

غزل المحلة يصطدم بالبنك الأهلي في مباراة مصيرية بصراع الهبوط

غزل المحلة خسر أخر
غزل المحلة خسر أخر مبارياته أمام الزمالك

يخوض فريق غزل المحلة مواجهة مصيرية بملعبه وسط جماهيره أمام البنك الأهلي في الثامنة والنصف مساء اليوم في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز.

غزل المحلة يحتل المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة من 8 انتصارات و8 تعادلات و16 هزيمة وسجل 25 هدفا ولديه أضعف دفاع في الدوري ودخل مرماه 45 هدفا ولم يحقق الفوز في آخر 10 مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع سيراميكا كليوباترا والمصري والهزيمة أمام الأهلي وفيوتشر وفاركو وطلائع الجيش وسموحة وبيراميدز وانبي والزمالك ما أدى لرحيل رضا شحاتة المدير الفني والاستعانة بأحد أبناء النادي وهو خالد عيد الذي يسعى لانتشال الفريق من صراع الهبوط ولن يتحقق ذلك إلا بالفوز على البنك الأهلي.

في المقابل يحتل فريق البنك الأهلي بقيادة القبرصي بابا فاسيليو المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة من 8 انتصارات و11 تعادلا و13 هزيمة وسجل 34 هدفا ودخل مرماه 40 هدفا وجمع عشر نقاط من آخر 5 مباريات بالفوز على الإسماعيلي وأسوان والداخلية والتعادل مع الاتحاد السكندري والهزيمة أمام الأهلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 38 وإعلان بقائه بشكل رسمي.

القبرصي بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي اختار 20 لاعبا في قائمة المباراة وهم : محمد أبو جبل وأحمد صبحي وأمير مدحت وسعيدو سيمبوري ومحمود الجزار وأحمد ياسين ومحمد بسيوني وعاصم صلاح  وإسحاق يعقوب ومحمد فتحي ومحمود سيد وفراس بن عايفية وحمدي علاء وأحمد ياسر وأحمد سعيد وموسى دياوارا وإسلام جابر ومحمود قاعود وباسم مرسي وكريم بامبو وأسامة فيصل.

وشهدت القائمة غياب محمود الزنفلي وأسامة إبراهيم ومحمد هلال.

يدير المباراة أمين عمر ويساعده أحمد توفيق وأحمد صلاح ومعهم محمود ناصف حكما رابعا وخالد الغندور حكم فيديو وأحمد لطفي مساعد حكم فيديو.

الدوري المصري الممتاز غزل المحله فريق البنك الأهلي خالد عيد القبرصي بابا فاسيليو

الأكثر قراءة

اليوم.. المفاوضات النهائية بين أردوغان وكريسترسون بشأن انضمام السويد إلى "الناتو"

وزير الشباب يستقبل بعثة المنتخب الأوليمبى فى مطار القاهرة

الجالية المصرية فى كندا تحتفى بفيبى وصفى بعد تكريمها من الرئيس السيسى

"الأهرام": مشروع "حياة كريمة" يعد إحدى ركائز الجمهورية الجديدة

"الري": تطوير واحة سيوة ينهي مشاكل قائمة منذ ٣٠ عامًا

"الإحصاء" يعلن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 2% لشهر يونيو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب