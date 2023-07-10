الفنان سلام العيدانى يستعد لتصوير فيلم قصير عن السياحة فى مصر

يستعد الفنان الشاب سلام العيداني، حاليا لتصوير فيلم قصير عن السياحة في مصر، وذلك رغبة منه في تشجيع السياحة المصرية، حيث يشاركه الفيلم نخبة متميزة من الفنانين المصريين والفنانين الشباب.



وأفصح العيداني، عن مدى سعادته باشتراكه في فيلم مصري يتحدث عن السياحة المصرية وعن الحضارة العريقة لمصر، مشيرا إلى أنه حاليا يقوم بقراءة كتب التاريخ التي توضح أهمية مصر بالنسبة للعالم أجمع، موضحا أنه قام بزيارة الأهرامات بالجيزة والمعابد الفرعونية ومكتبة الإسكندرية ودار الكتب وبعض الأماكن السياحية بمصر، بالإضافة لبعض الأماكن العلاجية الموجودة بمصر، وذلك لتشجيع السياحة العلاجية التي تتميز بها مصر عن مختلف بلاد العالم سواء العالم العربي أو الأجنبي.

وأوضح العيداني، أن كل مكان آثري قاموا بالتصوير فيه له قصة وأسطورة تختلف من مكان لآخر، مشيرا إلى أنه سيشارك بهذا الفيلم في مهرجانات السياحة العالمية والمحلية، وذلك لتطوير السياحة المصرية.



وأضاف العيداني، أن جميع الفنانين لن يتقاضوا أجرا على أدوارهم بهذا الفيلم، مؤكدين على فخرهم بإشتراكهم في هذا الحدث الذي سيشاهده العالم أجمع.



وأوضح أن الفيلم يتحدث عن مجموعة من الشباب حضروا لمصر لقضاء الإجازة بها وعند زيارتهم لأحد الأماكن السياحية تقابلوا مع عالم آثار تحدث إليهم عن الحضارة المصرية ومن هنا كانت بداية بحثهم عن الأماكن السياحية والأسرية في مصر.