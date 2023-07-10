ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الفنان سلام العيدانى يستعد لتصوير فيلم قصير عن السياحة فى مصر

الفنان الشاب سلام
الفنان الشاب سلام العيداني

يستعد الفنان الشاب سلام العيداني، حاليا لتصوير فيلم قصير عن السياحة في مصر، وذلك رغبة منه في تشجيع السياحة المصرية، حيث يشاركه الفيلم نخبة متميزة من الفنانين المصريين والفنانين الشباب.


وأفصح العيداني، عن مدى سعادته باشتراكه في فيلم مصري يتحدث عن السياحة المصرية وعن الحضارة العريقة لمصر، مشيرا إلى أنه حاليا يقوم بقراءة كتب التاريخ التي توضح أهمية مصر بالنسبة للعالم أجمع، موضحا أنه قام بزيارة الأهرامات بالجيزة والمعابد الفرعونية ومكتبة الإسكندرية ودار الكتب وبعض الأماكن السياحية بمصر، بالإضافة لبعض الأماكن العلاجية الموجودة بمصر، وذلك لتشجيع السياحة العلاجية التي تتميز بها مصر عن مختلف بلاد العالم سواء العالم العربي أو الأجنبي.

 وأوضح العيداني، أن كل مكان آثري قاموا بالتصوير فيه له قصة وأسطورة تختلف من مكان لآخر، مشيرا إلى  أنه سيشارك بهذا الفيلم في مهرجانات السياحة العالمية والمحلية، وذلك لتطوير السياحة المصرية.
 

وأضاف العيداني، أن جميع الفنانين لن يتقاضوا أجرا على أدوارهم بهذا الفيلم، مؤكدين على فخرهم بإشتراكهم في هذا الحدث الذي سيشاهده العالم أجمع.


وأوضح أن الفيلم يتحدث عن مجموعة من الشباب حضروا لمصر لقضاء الإجازة بها وعند زيارتهم لأحد الأماكن السياحية تقابلوا مع عالم آثار تحدث إليهم عن الحضارة المصرية ومن هنا كانت بداية بحثهم عن الأماكن السياحية والأسرية في مصر.

سلام العيداني السياحة في مصر كتب التاريخ الأهرامات السياحة العلاجية السياحة العالمية

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

بعد تأييد عزله.. الزمالك يكشف موقف مرتضى منصور من الترشح بالانتخابات

عايدة رياض تكشف سبب جرأة أعمالها الفنية فى البداية

مصرع طفل دهسا تحت عجلات قطار القاهرة الإسكندرية بكفر الدوار

رئيس جنوب أفريقيا: قمة "بريكس" المقبلة لن تكون افتراضية

صلاح حليمة: قمة دول جوار السودان سينعكس على وحدة الخرطوم وسلامة أراضيها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب