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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قبل محطته الرابعة بأستراليا.. تعرف على مقتنيات معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

معرض رمسيس وذهب الفراعنة
معرض رمسيس وذهب الفراعنة

يصل معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، وهو معرض آثار مؤقت يتم إقامته خارج البلاد، إلى محطته الرابعة التى سيعرض فيها بمتحف أستراليا.

وشهدت المحطتين الأولى والثانية للمعرض بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث كانت الأولى في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بمدينة هيوستن بولاية تكساس خلال الفترة من 20 نوفمبر 2021 وحتى 23 مايو 2022، والمحطة الثانية بمتحف دى يونج بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا خلال الفترة من 20 أغسطس 2022 وحتى 22 يناير 2023، أما محطتة الثالثة فكانت بفرنسا والتى بدأت خلال شهر أبريل الماضى، والتى كان من المقرر لها ان تنتهي فى منتصف سبتمبر المقبل ليعلن مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن مدة عرض المعرض بفرنسا قد انتهت وأن وجهة المعرض القادمة فى أستراليا.

وحظي المعرض فى محطاته الثلاثة بإقبالاً كبيراً من زائريه، ويعد معرض “رمسيس وذهب الفراعنة”، هو أكبر دعاية ترويجية للآثار المصرية بالخارج.

مقتنيات معرض الآثار “رمسيس وذهب الفراعنة ”

ويضم المعرض نحو ما يقرب من 181 قطعة أثرية فريدة من نوعها، تبرز بعض مقتنيات المتحف المصري بالتحرير التي تعود لعصر الملك رمسيس الثاني، وبعض القطع الأثرية من مُكتشفات البعثة المصرية بمنطقة البوباسطيون بسقارة، وجانب من الخصائص المُميزة للحضارة المصرية القديمة وخاصة في العصور الوسطى والحديثة وحتى العصور المتأخر من خلال مجموعة من التماثيل والحلي وأدوات التجميل واللوحات والكتل الحجرية المُزينة بالنقوش، وتماثيل المعبودات على هيئة طيور وحيوانات، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة.

كما يعرض مجموعة من الفيديوهات التي تحكي تاريخ الملك رمسيس الثاني والمعارك الحربية التي قادها، وعلى رأسها معركة قادش، فضلاً عن الزيارات الافتراضية والتي تأخذ الزائر في رحلة عبر التاريخ مع الملك رمسيس الثاني وتاريخه.

“رمسيس وذهب الفراعنة متحف استراليا الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الولايات المتحدة الامريكية فرنسا

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