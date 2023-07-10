خبيرة تربوية: “الأعلى للتدريب” نقطة محورية لتطوير التعليم

قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب نقطة محورية جدا، لأن الدولة المصرية تهتم بالتعليم اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2019، حيث يعتبر التعليم والصحة من أبرز المجالات الموجودة في أي مجتمع لأنها مرتبطة بالعنصر البشري.

المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة بشكل كفء مناسب لسوق العمل والتي تتمتع بالصحة الجيدة التي يمكنها التفاعل والنهوض بالمجتمع في التخصصات جميعها.

وتابعت، أن المجتمع عانى الكثير من الصعوبات نتيجة للتباعد بين رؤية التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، وكنا نرى فقط اللقاء بين وزيري التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي في الثانوية العامة، لذلك، فقد كان تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب أمر مهم جدا.