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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة تربوية: “الأعلى للتدريب” نقطة محورية لتطوير التعليم

الحوار الوطني
الحوار الوطني

 قالت الدكتورة حنان إسماعيل، أستاذ اقتصاديات التعليم، إن المجلس الأعلى للتعليم والتدريب نقطة محورية جدا، لأن الدولة المصرية تهتم بالتعليم اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2019،  حيث يعتبر التعليم والصحة من أبرز المجالات الموجودة في أي مجتمع لأنها مرتبطة بالعنصر البشري.

 

المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة بشكل كفء مناسب لسوق العمل والتي تتمتع بالصحة الجيدة التي يمكنها التفاعل والنهوض بالمجتمع في التخصصات جميعها. 

 

وتابعت، أن المجتمع عانى الكثير من الصعوبات نتيجة للتباعد بين رؤية التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، وكنا نرى فقط اللقاء بين وزيري التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي في الثانوية العامة، لذلك، فقد كان تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب أمر مهم جدا.

حنان إسماعيل المجلس الاعلى للتعليم والتدريب تهتم بالتعليم الدولة المصرية الصحة التعليم الجامعى التعليم قبل الجامعي

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