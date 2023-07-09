عثمان: السياحة المصرية ستتخطى أرقام وكالة "فيتش سوليوشنز" بنهاية 2023

أثنى خبراء السياحة على تقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية الذي تنبأ بمواصلة قطاع السياحة في مصر للانتعاش بعد انتهاء فترة الإغلاق بسبب جائحة كوفيد-19.

وتوقعت الوكالة زيادة نسبة الوافدين إلى مصر بنسبة 11.6٪ سنويًا، حيث من المتوقع وصول عدد الوافدين إلى 13.1 مليون في عام 2023، مقارنة بـ 11.7 مليون في عام 2022، ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السياحية إلى حوالي 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها مليار دولار من العام السابق.

علق محمد عثمان، الخبير السياحي ورئيس لجنة التسويق السياحي في الأقصر، على التقرير الإيجابي للقطاع السياحي المصري، وشدد على ضرورة نشر هذا التقرير لكافة منظمي الرحلات الأجنبية الوافدة إلى مصر.

وأكد لـ الدستور، أن السياحة المصرية ستحقق أرقامًا أعلى بنهاية هذا العام، حيث شهدت المقاصد السياحية المصرية تحسنًا كبيرًا في حركة السياحة خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، مع نمو في أعداد السائحين والليالي السياحية في مصر وتنوع مصادر الأسواق السياحية.

وأشار إلى توقعات إيجابية للحركة السياحية خلال النصف الثاني من عام 2023، وخاصةً أن النصف الثاني هو الأهم سياحيًا والأعلى بكافة المواسم السياحية، موضحا أن الأقصر شهدت زيادة في الحركة السياحية الوافدة إليها خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة تقرب من 20%، ولا يزال السياح يتدفقون إلى المدينة على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

وفقًا لتقرير وكالة "فيتش سوليوشنز" الأمريكية، يتوقع أن يكون الأوروبيون هم الأكثر تمثيلًا في الوفود السياحية القادمة إلى مصر، حيث يتوقع وصول نحو 8.6 مليون سائح أوروبي في عام 2023، وهذا يعد أعلى من أعدادهم قبل جائحة كوفيد-19 التي بلغت نحو 8.4 مليون وافد أوروبي في عام 2019. وتشير الوكالة إلى أن أوروبا ستظل مصدرًا مهمًا للسياحة المصرية في المستقبل القريب والمتوسط، خاصةً بعد استهداف السوق الأوروبية كجزء من استراتيجية تنويع أسواق السياحة في مصر.