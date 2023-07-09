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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة" في الإسماعيلية: "الرئيس حاسس بينا"

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت المبادرة الرئاسة “حياة كريمة” جميع الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وجاء ذلك من خلال تجديد شبكات مياه الشرب وإنشاء محطات للصرف الصحي جديدة لخدمة السكان، واهتمت المبادرة بتطوير وإحلال الوحدة الصحية الموجودة داخل القرية، إلى جانب تطوير البنية التحتية، للارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للسكان وتوفير لهم حياة تليق بهم.

الرئيس حاسس بينا

«حسن داود» يعيش في قرية السلام الجديدة التابعة لمدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب عدم وجود الخدمات الأساسية التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية، إلى جانب تلوث مياه الشرب واختلاطها مع مياه الصرف الصحي، وذلك أصاب السكان بالكثير من الأمراض، وتمنى فقط أن تنتهي تلك المشكلة التي استمرت لسنوات معهم، وبين ليلة وضحاها جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وحققت أحلام السكان بتطوير وإحلال جميع الخدمات الموجودة.

وقال «حسن» خلال حديثه لـ«الدستور» إن السكان عانوا على مدار السنوات الماضية بشكل كبير من عدم وجود خدمات داخل القرية، وكان من أكبر الأزمات التي وجهوها مياه شرب غير صالحة للاستخدام الآدمى، والتي أثرت على صحتهم وصحة أولادهم بشكل كبير، وذكر أن القرى تغيرت تمامًا  بفضل الرئيس الذى حمل على عاتقه هموم وأحلام البسطاء، ويسعى إلى الارتقاء والنهوض بهم وتوفير جميع متطلباتهم التي توفر لهم حياة كريمة.

وأضاف أن هذا المشروع سيساعدنا بشكل كبير للارتقاء بمستوانا الصحى، نظرًا لأن مياه الصرف كانت تغطى الطرق، وتختلط بمياه الشرب.

وأوضح أن المبادرة وفرت تلك الخدمات ليعيش المواطن حياة هادئة خالية من القلق والتوتر، موجها الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من الخدمات للسكان ، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير لسكان الريف المصري.

حياة كريمه السكان الإسماعيلية محافظة مياه الشرب

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