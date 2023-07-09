"آخر النهار" يسلط الضوء على تطوير حديقة الحيوان: ستظل ملك الزراعة

سلط الإعلامي الدكتور محمد الباز، الضوء على مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.

وقال الباز خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الناس قالت وقتها إن الحديقة تُباع وسيتم حرمان المصريين منها لإنشاء متنزه لا يدخله إلا الأغنياء.

وأضاف، أن العمل في تطوير حديقة الحيوان بدأ اليوم ومن المفترض أن يستمر لمدة 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة نشرت 12 معلومة يجب أن يعرفها الناس عن مشروع تطوير حديقة الحيوان.

واستعرض «الباز» بيان وزارة الزارعة، والذي يضم 12 حقيقة عن المشروع، وفيما يلي تلك الحقائق: