المعاهد الأزهرية: نستعد للعام الدراسى الجديد من الآن لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب

اجتمع الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، بالإدارات التعليمية (المعلمين - الإداريين) بمنطقة الوادي الجديد، ضمن جولته التفقدية للمحافظة، للوقوف علي أهم الإيجابيات؛ للعمل على تنفيذها وتطويرها، وأهم العقبات والمعوقات للعمل على تذليلها قبل بدء العام الدراسي الجديد.



وأكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أننا نستعد للعام الدراسي الجديد من الآن، للعمل على الوصول إلى أفضل ما يمكن لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب، كما سنعمل على تطوير مهارات المعلمين، لمواكبة سبل التطور الحديثة في التعليم.

وأوضح، أنه يجب علينا أن نستفيد من الفترة الصيفية للوقوف على كل احتياجات العملية التعليمية، وأننا لابد أن نكون عند حسن ظن وثقة المصريين الذين يفخرون بانتساب أبنائهم للدراسة في الأزهر الشريف.