تسليم وتسلم حديقتى الحيوان والأورمان بحضور فريق التطوير والتشغيل الإنجليزى

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والأورمان بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بحضور د إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.

كما تم ذلك بحضور الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل الإنجليزي.