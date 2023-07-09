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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تسليم وتسلم حديقتى الحيوان والأورمان بحضور فريق التطوير والتشغيل الإنجليزى

تسليم وتسلم حديقتي
تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والاورمان

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، انتهاء إجراءات تسليم وتسلم حديقتي الحيوان والأورمان بين اللجان المعنية من وزارتي الزراعة والإنتاج الحربي، بحضور د إيهاب صابر، رئيس هيئة الخدمات البيطرية والدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات.
كما تم ذلك بحضور الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان وبعض قيادات الوزارتين ومشاركة فريق التطوير والتشغيل الإنجليزي.

استصلاح الأراضي الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور علاء عزوز الدكتور محمد رجائي الخدمات البيطرية المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حدائق الحيوان قطاع الإرشاد الزراعي

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