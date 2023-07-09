مشاركة هيئة الدواء المصرية فى اجتماع لجنة تنمية القدرات التنظيمية لإضافة مراكز إقليمية جديدة للرقابة على اللقاحات بإفريقيا

أعلنت هيئة الدواء المصرية، انتهاء مشاركتها في اجتماع اللجنة الفرعية لتنمية القدرات التنظيمية بشأن تقييم طلبات الدول الأعضاء؛ لإضافة مراكز إقليمية جديدة للتميز التنظيمي للرقابة على اللقاحات بالقارة الإفريقية، والذي نظمته وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي – نيباد (AUDA NEPAD) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، والذي أقيم بمدينة جوهانسبرج – جنوب إفريقيا.

وخلال الاجتماع، تم مراجعة أداة تقييم المراكز الإقليمية الجديدة للتميز التنظيمي، والتي قامت بوضعها وكالة النيباد من خلال برنامجها التنسيقي والتنظيمي للأدوية الإفريقية، والذي تم تصميمه لتعزيز تنمية القدرات التنظيمية في إفريقيا، كما تمت مناقشة التقييمات الخاصة بطلبات الدول الأعضاء الخاصة بإقامة مراكز إقليمية جديدة، والتوصل إلى توصيات بشأن أداة تقييم المراكز الإقليمية الجديدة للتميز التنظيمي الخاص بالرقابة التنظيمية على اللقاحات.

يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تبادل سبل التعاون الفني والخبرات مع الدول الإفريقية، والعمل على جعل مصر مركزا إقليميا للتميز التنظيمي الخاص بالرقابة على اللقاحات داخل القارة الإفريقية.