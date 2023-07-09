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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الأربعاء.. عرض فيلم Enchanted بمركز الثقافة السينمائية

فيلم Enchanted
فيلم Enchanted

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني، الأربعاء المقبل، أمسية سينمائية يعرض خلالها الفيلم الأجنبي “Enchanted” الذي ينتمي الي نوعية الأفلام الروائية الطويلة.

فيلم (Enchanted) وهو ‏فيلم رومانسي كوميدي من إنتاج أفلام والت ديزني عرض لأول مرة في 2007 في مهرجان لندن للأفلام، قبل أن يتم إصداره في صالات العرض الأمريكية وفي 21 نوفمبر 2007، ترشح الفيلم لثلاث جوائز في مهرجان الأوسكار تدور الأحداث حول أميرة القصص الخيالية (جيزيل) ذات الصوت العذب الجميل التي يتم إرسالها إلي عالمنا من قبل الملكة الشريرة، ولكن بعد فترة وجيزة من وصول الأميرة للأرض تبدأ في تغيير رأيها عن الحياة والحب، وذلك بعد لقاء المحامي الوسيم (باتريك ديمبسي) الذي يساعدها علي البقاء على قيد الحياة. الفيلم إﺧﺮاﺝ: كيفين ليما وتأليف بيل كيلي  تمثيل إيمي آدمز  باتريك ديمبسي جيمس مارسدن  تيموثي سبال  ايدينا مينزيل ريتشيل كوفي.

مركز الثقافة السينمائية القومي للسينما منار حسني Enchanted فيلم Enchanted صالات العرض الأمريكية

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