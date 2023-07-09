حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الداخلية فى الدورى

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، قائمة الدراويش استعدادًا لمواجهة الداخلية غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، ويأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 32 نقطة.

ويسعى الدراويش لتحقيق الفوز في مباراة الغد من أجل الهروب من دوامة الهبوط رسميًا.

ونفس الأمر بالنسبة لفريق الداخلية الذي لا بديل أمامه سوى الفوز للحفاظ على آماله في البقاء بالمسابقة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي لمواجهة الداخلية على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم، محمود كوكو، عبدالله جمال

خط الدفاع: محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقي، أحمد محسن، إياد العسقلاني، كريم عرفات

خط الوسط: كريم الديب، عماد حمدى، محمد حسن، سيرجي أكا، محمد بيومي، محمود الشبراوي، عبدالرحمن مجدي، أحمد مدبولي، عمر الساعي، مروان حمدي

خط الهجوم: محمد الشامي، ياو أنور