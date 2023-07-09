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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يعطي إشارة البدء للدورة التدريبية بالتعاون مع أكاديمية ناصر

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إشارة البدء لإطلاق فعاليات الدورة التدريبية رقم (1) تحت عنوان (الدراسات الإستراتيجية والأمن القومى ) التى تستمر فى الفترة من 9 - 12 يوليو الجارى بالتعاون بين أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، ومركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة للدارسين من أبناء المحافظة. 

جاء ذلك بحضور اللواء عادل محمود العمدة المشرف العام على الدورات التدريبية بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، وأيضاً الدكتور أشرف إمام مدير مركز محافظة أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة. 

وتستهدف الدورة التدريبية 61 دارس من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية ومديريات الخدمات، فضلاً عن خريجى الجامعات المختلفة، والذين سيتم منحهم شهادات إجتياز الدورة فى الحفل الختامى. 

فى كلمته أشاد اللواء أشرف عطية بالجهود الوطنية التى تقوم بتنفيذها أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بقيادة اللواء أ.ح أشرف فارس، وأيضاً الدور المتميز الذى تقوم به كلية الدفاع الوطنى بقيادة اللواء محمد الدسوقى الألفى، لتكون دائماً نماذج يحتذى بها فى البرامج التدريبية المتنوعة التى تقدمها لخدمة أبناء المجتمع المصرى فى كافة المجالات، وهو ما يتواكب مع ما تقوم به الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من تكثيف البرامج التدريبية الهادفة للإرتقاء بالمستوى الفكرى والعقلى لدى مختلف الفئات، وبما يساهم فى تبادل ونقل الخبرات لتعميق الوعى بمفهوم الأمن القومى وآليات التعامل مع مجريات العصر. 

وأكد أنه فى إطار التعاون البناء والمثمر بين محافظة أسوان أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا فقد تم التنسيق لإستقدام هذه الكوكبة من المدربين أصحاب الخبرات والمهارات التدريبية بما سينعكس فى تحقيق المردود الإيجابى على أبناء المحافظة من الدارسين المشاركين بهذه الدورة التدريبية الهامة، والذين نطالبهم بالإنتظام الكامل للوصول إلى الإستفادة المثلى من كافة برامجها المتنوعة.

من جانبه، قدم اللواء عادل العمدة شكره لمحافظ أسوان لحرصه على إنعقاد فعاليات هذه الدورة التدريبية لخدمة أبناء المحافظة التى تشهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، وتحقيق إنجازات حقيقية بما يعكس ويؤكد على إهتمام الدولة المصرية الغير مسبوق بمحافظات الصعيد.

وأوضح أن النجاحات التى تحققها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا تؤكد على الدور التوعوى والتثقيفى الذى تقوم به القوات المسلحة لتأهيل وإعداد وتجهيز كوادر جديدة، وبالفعل ساهمت وتساهم فى تأهيل كبار رجال الدولة لتولى المناصب العليا، وهذا ما شهدناه من خلال تأهيل الشباب ضمن البرنامج الرئاسى حيث تم تأهيلهم لتولى مناصب المحافظين ونواب المحافظين ليكون لهم دور بناء وفعال فى خدمة وطنهم. 

وبدأت الفعاليات بالسلام الوطنى أعقبها عرض أفلام تسجيليه عن دور ومهام الأكاديمية، والعوائد الإيجابية التى تحققها البرامج والدورات التدريبية.

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