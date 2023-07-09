غدًا.. أعمال صيانة بمنطقة المهندسين دون انقطاع الغاز

تجري الشركة المصرية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول المصري صباح غدٍ، أعمال صيانة، بحديقة الغريب (شارع الغريب) بمنطقة المهندسين.

غدا .. اعمال صيانة بمنطقة المهندسين دون انقطاع الغاز

وأعلنت الشركة عبر صفحتها الرسمية عدم انقطاع الغاز أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة و السلامة لضمان أمان العملاء وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنه السادة العملاء، كما نشرت الشركة أرقاماً للاتصال بها في حالة وجود أي استفسار يُرجى الاتصال بطوارئ الشركة على رقم 129 من أي خط أرضي.

في سياق منفصل، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول اجتماعاً لمتابعة الاجراءات الجارية لتنفيذ مشروع مجمع انتاج السيليكون المقرر اقامته بمدينة العلمين الجديدة فى اطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتنفيذ مشروعات القيمة المضافة ذات العائد الاقتصادى المرتفع للاقتصاد المصرى.

وأكد الملا، خلال الاجتماع الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بهذا المشروع الذى يعد من المشروعات القومية ذات الاولوية لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من مواردنا التعدينية مثل الكوارتز المادة الخام لهذا المشروع لتصنيع السيليكون المعدنى كمرحلة اولى، لافتًا إلى أن أهمية المشروع تتطلب الاسراع بوتيرة الاجراءات التنفيذية لتقدم العمل بالمشروع بشكل كبير خلال الفترة المقبلة واتباع نهج غير تقليدى ومختلف فى تنفيذ هذه الاجراءات بما يضمن الاسراع بتنفيذها، لافتاً الى ان الفترة الماضية شهدت خطوات تأسيس الشركة المنفذة للمشروع وتحديد الأولويات الخاصة بتنفيذه.

شهد الاجتماع متابعة اجراءات الموقف التنفيذى للمرحلة الاولى من المشروع لإنتاج السليكون المعدنى التى استعرضها د.امجد كامل رئيس شركة العلمين لمنتجات السيليكون موضحاً الاجراءات الجارية لاختيار استشارى التنفيذ والمقاول العام للمشروع وتوريد المادة الخام ومدخلات الانتاج اللازمة وتم تأمين المادة الخام للمشروع من الكوارتز النقى من مناطق امتياز هيئة الثروة المعدنية.