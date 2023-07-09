وفد طبي دولى من مؤسسة باما يصل غزة لإجراء جراحات طبية متخصصة

شهد قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، وصول وفد طبي دولي من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية "باما"، لإجراء جراحات طبية في مجالات مختلفة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن الوفد يضم عشرة أطباء من تخصصات مختلفة، لإجراء تدخلات طبية وتقديم استشارات وإجراء عمليات جراحية في عدة مستشفيات.

وأضافت وفا بأن وفد باما يضم عدد من التخصصات المختلفة مثل علاج أمراض السرطان، والكبد، والبنكرياس، والمسالك البولية للأطفال، وجراحة القلب المفتوح، والجراحة العامة، والمناظير، والأوعية الدموية، وجراحة النساء والولادة.

ويعتبر هذا الوفد هو الثامن الذي ترسله مؤسسة "باما" إلى القطاع، على ثلاثة مستشفيات هي الشفاء بمدينة غزة، والصداقة التركي جنوب مدينة غزة، ومستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب القطاع.

ويترأس الوفد رئيس مؤسسة باما الدكتور يوسف خلفة، ومن المقرر أن يجري المزيد من اللقاءات مع الكوادر الطبية والصحية في القطاع.

وسيجري رئيس باما جولة ميدانية على العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، للاطلاع على الأوضاع الصحية في قطاع غزة.