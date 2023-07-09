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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مصطفى كامل لـ"الدستور": مهرجان العلمين سيكون واجهة مشرفة للعالم

مصطفى كامل
مصطفى كامل

أعرب الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، عن سعادته البالغة بإقامة مهرجان العلمين المقررة إقامته في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس، بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم، والذي يعد أكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط.

وقال كامل، لـ"الدستور": "نحن جميعًا كمصريين فخورون بإنشاء مدينة عالمية على أرض مصر مثل مدينة العلمين الجديدة التي تتمتع بموقع جغرافي ممتاز وتحتوي على جميع الخدمات بأعلى معايير عالمية، وكل هذه العوامل تسهم بشكل كبير في نجاح مهرجان العلمين في دورته الأولى المقرر انطلاقه خلال أيام الذي سيكون واجهة مشرفة لمصر أمام العالم".

وأضاف أن فكرة المهرجان في البداية طرحت عليه من قبل وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، التي كلفته بأن يكون أحد أعضاء مجلس أمناء مهرجان العلمين برفقة كل من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ومسعد فودة نقيب السينمائيين.

وتابع أنهم عقدوا أكثر من اجتماع، خلال الفترة الماضية، لمناقشة تفاصيل المهرجان وطرح وجهات النظر حول فعالياته والنجوم المقرر أن يشاركوا فيها، حتى تم الإعلان عنه بشكل رسمي، متمنيًا أن يخرج بصورة لائقة وينال استحسان الجمهور المصري والعربي.

ومن المقرر أن تنطلق، يوم الخميس، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة بمدينة العلمين الجديدة كأكبر حدث ترفيهي في الشرق الأوسط، ويقام في الفترة من 13 يوليو حتى 26 أغسطس بمشاركة عدد كبير من أهل الفن والرياضة في مصر والعالم.

ويستعد تامر حسني لأضخم حفلات الصيف من خلال حفلته بمهرجان العلمين الجديدة 2023 بالعلمين كأولى حفلات المهرجان وتقام 21 يوليو، وبدأت شركة تذكرتي فتح باب الحجز لشراء تذاكر الحفل الضخم لتامر حسني.

النجم مصطفى كامل مصطفى كامل المهن الموسيقية مهرجان العلمين الدستور مدينة العلمين الجديدة

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